Photo: にしやまあやか

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

休みの日なのに、気づくとPCや仕事道具をどっさり入れたバックパックを背負ってしまう。そんな人、意外と多いんじゃないでしょうか。

オン・オフを切り替えたいと思いつつ、結局いつもと同じ荷物。だったら、machi-yaに登場した「大人のショルダーバッグ」のようなバッグを、あえて選んでみるのもひとつの手だと思います。

今回は実物をお借りして使ってみたので、このバッグの魅力を詳しくお伝えしたいと思います。

新品なのに「こなれた」レザー

Photo: にしやまあやか

手に取ってまず感じたのは、機能性重視の軽量レザーとは明らかに違うしっかりした存在感でした。

ヴィンテージワックスレザーを使用した「大人のヴィンテージショルダー」は、決して重たいわけではないけれど、ほどよい重厚感がありました。この重みがあることで、一気に大人っぽい雰囲気が醸し出されているように思います。

Photo: にしやまあやか

新品なのに、長く使い込まれたヴィンテージのような表情があるのも印象的。古着を取り入れたコーディネートにもすんなり馴染んで、無理なく持てる感じがありました。

オフの日にPCを持たない選択を後押し

Photo: にしやまあやか

サイズ感は、財布とスマホ、文庫本をさっと入れて出かけるのにちょうどいいくらい。写真に映るポケットの他に外側やフラップの下にもポケットがあり、意外にも仕分けが充実しているので、小さなコスメやライブのチケットなどの持ち運びにも便利です。

500mlのペットボトルも横にすれば収まり、小さすぎず、かといって必要以上に荷物を詰め込まなくて済むちょうどいいサイズでした。

個人的にいちばんよかったのは、PCが入らないこと。普段は休みの日でも仕事道具を持ち歩いてしまい、オンとオフの境目が曖昧になりがちですが、そんな人にはバッグに切り替え装置の役割を担ってもらうというのも良い選択かもしれません。

使い込むほどに、相棒になっていく

Photo: にしやまあやか

国内でも知られるレザーの産地、兵庫県たつの市。そこに位置するファクトリーブランドが展開するこのバッグは、ものづくりの技術力や職人の手仕事によるぬくもりを感じられるのも、魅力のひとつです。そんなレザーにぐっとクローズアップしてみると、実は、生来の傷や表情がそのまま活かされていることがわかります。

均一に整えられた革ではなく初めからひとつひとつ個性が感じられるユニークさはもちろん、レザーという素材そのものへのありがたさも感じられて、バッグに対する愛着が一層増す感じがしました。

Photo: にしやまあやか

レトロなドイツ製ロック式ホックをはじめ、金具には真鍮が使われていて、革だけでなくパーツも一緒にエイジングしていく仕様です。これからどんな色味や表情に変わっていくのか、使いながら観察するのも楽しみのひとつ。休日に持ち出して、少しずつ育てていきたくなるバッグだと感じました。

ここでは紹介しきれなかったポイントもまだまだたくさんあります。気になった方はぜひプロジェクトページで詳しくチェックしてみてください。下記のリンクからアクセスいただけます。

「革の魅力を受け継ぐ」日本革職人の手による『本革ヴィンテージショルダー』 21,681円 先着30名さま限定 超々早割27％OFF machi-yaで見る

>>「革の魅力を受け継ぐ」日本革職人の手による『本革ヴィンテージショルダー』

Photo: にしやまあやか

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、cambiareより製品の貸し出しを受けております。