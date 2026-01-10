¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤ªÁû¤¬¤»³ÊÆ®²È¤¬ÅÅ·âº§¡ª¥Ð¥Á¥§¥é¡¼½Ð±é¼Ô¤Èà2¥·¥ç¥Ã¥ÈáÊó¹ð¤Ë¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¤´É×ÉØ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´Êó¹ð¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤Þ¤¹¡×
ÈþÍÆ¥µ¥í¥ó·Ð±Ä¼Ô¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼
¡¡³ÊÆ®²È¤ÎÌÚÂ¼¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥ß¥Î¥ë¤¬¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¡¢¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¿¹â¿Ü²ìÍ¤µª¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÈþÍÆ¥µ¥í¥ó·Ð±Ä¼Ô¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤Î¹â¿Ü²ìÍ¤µª¤ÈÊÂ¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¹â¿Ü¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤È»Ù¤¨¤Ë´¶¼Õ¤·¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï²ÈÂ²¤Î°Ù¤ËÌ¿¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¤Â³¤±°ìÀ¸¼é¤êÈ´¤¯³Ð¸ç¤Çµï¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Amazon¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ªÇÛ¿®¤Î¿Íµ¤Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¹â¿Ü¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤³¤½Æü¡¹ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤È¹¬¤»¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡»ä¤â¤¢¤Ê¤¿¤ò°ìÀ¸¼é¤êÈ´¤¯¤è¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅÅ·âº§¤ËÊó¹ð¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¤´É×ÉØ¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²ÈÄí¤â¼é¤ë¶¯¤¤Ã¶Æá¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤ò¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´Êó¹ð¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ß¥Î¥ë·¯¤ÎÍ¥¤·¤µ¤È¥Ö¥ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¡×¤Ê¤É¤È½ËÊ¡¤È¥¨¡¼¥ë¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÌÚÂ¼¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¤Ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎK-1¤äKrush¤Ç¿Íµ¤¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤äÂçËã¼èÄùË¡°ãÈ¿ºá¤ÇÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤ªÁû¤¬¤»¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£