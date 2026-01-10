◆全国高校サッカー選手権 神村学園1（PK９―８）1尚志（10日、東京・MUFGスタジアム）

準決勝が行われ、昨夏の全国高校総体を制した神村学園（鹿児島）が尚志（福島）を1―1（0―1、1―0＝PK９―８）をPK戦の末に下して、初の決勝進出を決めた。神村学園は史上6校目で8度目となる今大会と全国総体の「2冠」に王手をかけた。

12日に同じくMUFGスタジアム（国立競技場）で行われる決勝では流通経大柏（千葉）―鹿島学園（茨城）の勝者と対戦する。

神村学園は前半5分、尚志にロングパスからの速攻から最後は岡大輝（3年）に頭で合わせられ、今大会で初めて先制を許した。その後は攻勢ながらも、相手が見せた攻守の切り替えの速さに苦しみ、ポスト直撃のシュートを食らうシーンもあった。

0―1で迎えた後半に神村学園は、全国総体準決勝の尚志戦で2得点を挙げた佐々木悠太（3年）を投入。前に押し出すが相手の堅い守備を崩しきれずに、押し込まれるピンチが連なる時間帯も続いた。

それでも、後半28分に右からサイドチェンジを行い、上がった荒木仁翔（同）の左クロスに、日高元（同）が体を投げ出しながら頭で合わせて同点ゴールを挙げた。日高が今大会6点目で、チームメートの倉中悠駕（同）に並びこの時点でトップに立った。

PK戦はお互い１人ずつが止められた後１０人目までもつれこみ、尚志の１０人目がバーに当てて決着した。

神村学園は昨夏の全国総体では大津（熊本）との激戦をPK戦の末に制して初優勝を果たし、過去最高成績がベスト4だった今大会でも攻守で圧倒的な力を示してきた。九州勢では2015年度大会の東福岡（福岡）、鹿児島県勢では2004年度大会の鹿児島実（鹿児島）以来、21大会ぶりの選手権王者を目指す。（記録は速報値）