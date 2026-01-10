¡ÖÃî»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¤ó¡×»³ÃæÃÎ·Ãà¶Ë¾®¥Ó¥¥Ëá¤Ç¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡Ö¤½¤³¤ÏËÍÃ£¤ÎÀäÂÐÎÎ°è¤À¤¾¡×¡Ö¤Û¤¯¤í¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×
¡ÖÃî¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡à¹ñÊõ¥®¥Í¥¹µé¥¢¥¤¥É¥ëá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»³ÃæÃÎ·Ã(30)=º´²ì¸©½Ð¿È=¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤¢¤²¤¿¼Ì¿¿ Ãî»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¤ó¡×¤È¡¢²«¿§¤Î¶Ë¾®¥Ó¥¥Ë¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¶»¸µ¤ËÃî¤¬¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ½´ü¤»¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»×¤ï¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÃî¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤½¤ì¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤Ø¤ó¤Ê¡¼¡×¡Ö¤ª¤¤Ãî¤è ¤½¤³¤ÏËÍÃ£¤ÎÀäÂÐÎÎ°è¤À¤¾¡×¡Ö¤Û¤¯¤í¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¡Ö¤½¤ì¤ËÆ°¤¸¤Ê¤¤¤Î¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡ÖÃî¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡»³Ãæ¤Ï10ºÐ¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥®¥Í¥¹µé¤ÎDVD¥ê¥ê¡¼¥¹¿ô¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2·î14Æü¤Ë¤Ï¼Â¤Î»Ð¡¦»³Ãæ¿¿Í³Èþ(32)¤È¤Î¶¦±éºî¡Öcharisma¡×(¹çÆ±²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼)¤ÎDVD¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¡¢¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£