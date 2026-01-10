◆全国高校サッカー選手権 神村学園―尚志（10日、東京・MUFGスタジアム）

準決勝が行われ、昨夏の全国高校総体を制した神村学園（鹿児島）と尚志（福島）の対戦は、１―１で両チームとも譲らずにＰＫ戦に入った。

神村学園は前半5分、尚志にロングパスからの速攻から最後は岡大輝（3年）に頭で合わせられ、今大会で初めて先制を許した。その後は攻勢ながらも、相手が見せる攻守の切り替えの速さに苦しみ、ポスト直撃のシュートを食らうシーンもあった。

1点ビハインドで折り返した後半に反撃に出た。後半28分に右からサイドチェンジを行い、上がった荒木仁翔（同）の左クロスに、日高元（同）が体を投げ出しながら頭で合わせて同点ゴールを挙げた。日高が今大会6点目で、チームメートの倉中悠駕（同）に並びこの時点でトップに立った。

昨夏の全国総体では大津（熊本）との激戦をPK戦の末に制して初優勝を果たし、過去最高成績がベスト4だった今大会でも攻守で圧倒的な力を示してきた。九州勢では2015年度大会の東福岡（福岡）、鹿児島県勢では2004年度大会の鹿児島実（鹿児島）以来、21大会ぶりの選手権王者を目指している。（記録は速報値）