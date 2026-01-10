¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û²Æ²¦¼Ô¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¡¡PKÀï10¿ÍÌÜ¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ëÇ®ÀïÀ©¤¹¤ë
¿ÀÂ¼Ver¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ½à·è¾¡ ¿ÀÂ¼³Ø±à1-1¡ÊPK9-8¡Ë¾°»Ö(10Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
2025Ç¯²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤òÍ¥¾¡¤·¡¢º£Âç²ñ¤È2´§¤òÌÜ»Ø¤¹¿ÀÂ¼³Ø±à(¼¯»ùÅç)¤Ï½à·è¾¡¤Ç¾°»Ö(Ê¡Åç)¤ËPKÀï¤ÎËö¾¡Íø¡£·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¾°»Ö¤Ç¤·¤¿¡£Á°È¾5Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥óºÝ¤«¤éÄã¤á¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢²¬Âçµ±Áª¼ê¤ËÆ¬¤Ç·è¤á¤é¤ìÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤â½ª»Ï¾°»Ö¥Ú¡¼¥¹¤Ç»î¹ç¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¸åÈ¾28Ê¬¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ëº£Âç²ñ5ÆÀÅÀ¤ÎÆü郄¸µÁª¼ê¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¤Ç±¦¶ù¤ØÎ®¤·¹þ¤àÆ±ÅÀÃÆ¡£»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»î¹ç¤Ï90Ê¬¤Ç·è¤Þ¤é¤ºPKÀï¤Ø¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»2¿ÍÌÜ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ1-1¤È¤Ê¤ë¤È¡¢3¿ÍÌÜ¤«¤é¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¥´¡¼¥ë¤ò·è¤áÂ³¤±¤Þ¤¹¡£Àè¹¶¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï10¿ÍÌÜ¤ÎÃæÌîÍÛÅÍÁª¼ê¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ·è¤á¤ë¤È¡¢¸å¹¶¤Î¾°»Ö¤Ï¥Ð¡¼¤ËÅö¤Æ¼ºÇÔ¡£¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£