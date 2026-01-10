アグネス・チャン、長男夫婦と旅行「温泉宿にみんなで」 思い出ショットを披露し“おばあちゃんの顔”のぞかせる
歌手でタレントのアグネス・チャン（70）が、10日までに自身のブログを更新。長男夫婦と旅行に行ったことを明かし、思い出を写真でシェアした。
【写真】“祖母の顔”のぞかせ…アグネス・チャンが披露した小旅行の思い出ショット
「長男家族と小旅行をしています」と報告し、楽しげな表情を浮かべる自撮りショットをアップ。「新幹線に乗ったり、在来線に乗ったり、お弁当を食べたり、とっても楽しいです！」と充実した時間をつづっている。
続く投稿では「久しぶりに温泉宿にみんなで泊まりましたよ。美味しい料理を頂きました」と明かし、浴衣に羽織姿の自撮りショットと割烹料理を写真で紹介。「貸し切り風呂に入りました」とのんびりとした時間を楽しんだようだ。
朝ごはんを紹介する投稿では、「孫はご飯と海苔に夢中で、他の料理にはあまり興味がなかったです。でも美味しそうに食べる姿は本当に可愛かったです」と孫を見守る“祖母の顔”をのぞかせ、「多忙の中の小さな休み。長男とお嫁さんにとって、少し体が休められると良いですね」と息子夫婦を気遣うメッセージを添えた。
これらの投稿には、「家族みんなで旅行いいですね 楽しんでください」「最高だねー」「美味しそうな朝ごはん」「孫ちゃんの歓喜する姿を想像して，ニヤニヤしています！」などのコメントが寄せられている。
【写真】“祖母の顔”のぞかせ…アグネス・チャンが披露した小旅行の思い出ショット
「長男家族と小旅行をしています」と報告し、楽しげな表情を浮かべる自撮りショットをアップ。「新幹線に乗ったり、在来線に乗ったり、お弁当を食べたり、とっても楽しいです！」と充実した時間をつづっている。
続く投稿では「久しぶりに温泉宿にみんなで泊まりましたよ。美味しい料理を頂きました」と明かし、浴衣に羽織姿の自撮りショットと割烹料理を写真で紹介。「貸し切り風呂に入りました」とのんびりとした時間を楽しんだようだ。
これらの投稿には、「家族みんなで旅行いいですね 楽しんでください」「最高だねー」「美味しそうな朝ごはん」「孫ちゃんの歓喜する姿を想像して，ニヤニヤしています！」などのコメントが寄せられている。