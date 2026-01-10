女性7人組「HANA」のCHIKA（21）、MAHINA（16）、KOHARU（20）が10日、都内でテレビ朝日アニメ「メダリスト」第2期（土曜深夜1・30）のアイススケートリンクイベントに登場した。

HANAは、同アニメのオープニング主題歌「Cold Night」を担当。フィギュアスケートに触れたことがあるというKOHARUは「高校3年生のときに授業でやってて、アニメでもあった“ひょうたん”とか、普通にやってました」と、技の練習をしていたことを明かした。

CHIKAもアイススケートの経験があるというが「中学校のときにやったんですけど、壁を伝って終わりました」と苦笑い。MAHINAは、スケートリンクを訪れたのは初めてで「地上のローラースケートをやったことがあります。それは凄い得意でしたね」と語った。

本作のOP主題歌を務めることについてKOHARUは「もう大喜びです。私たちHANA、全員アニメのオープニングをやってみたいとずっと話していたので。『メダリスト』を見ていたメンバーもいたので、本当にうれしかったです」と笑顔。CHIKAは「私は本当にアニメが大好きで、アニメを見る度にこういうことがやれたらいいなと思っていたので、夢がかないました。ありがとうございます」と感謝した。