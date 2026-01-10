SWEET STEADY塩川莉世、ミニ丈シャツワンピ×カーディガンで春先取り キュートな表情で魅了【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】7人組アイドルグループ・SWEET STEADY（スウィートステディー）の塩川莉世が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】カワラボアイドル、美脚際立つミニ丈でランウェイ
塩川は、鮮やかなブルーのシャツワンピースに淡いイエローのカーディガンを羽織った、ガーリーなスタイリングで登場。美しい脚が際立つショート丈にブラウンのブーツを合わせ、春を先取りしたような爽やかなコーディネートを披露した。
ランウェイトップでは、バッグを両手に持ち、首をかしげるキュートなポーズを披露。あざとさたっぷりの仕草で、観客の視線を集めていた。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
◆スイステ塩川莉世、ガーリーなスタイルで登場
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
