「今日好き」おひなさま（長浜広奈）、パーカーから肩チラリ ショーパン姿で美脚際立つ「脚長い」「可愛すぎる」【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していた“おひなさま”こと長浜広奈が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】「今日好き」おひなさま、スラリ美脚際立つショーパン姿
長浜は、ガーリーな花柄のパーカーをオフショルダーにし、美しい肩を見せた着こなしを披露。ブラックのショートパンツからはスラリと伸びた脚も際立っており、ネット上では「スタイル良すぎ」「可愛すぎる！」「なんでも似合ってすごい」「脚長い」などの声が集まっている。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
◆「今日好き」おひなさま、パーカーをオフショルにアレンジ
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
