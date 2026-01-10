板野友美、シースルートップスで大人ガーリーな雰囲気 ファンサービスに会場沸く【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】元AKB48でタレントの板野友美が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】34歳元AKB、シースルートップスで圧倒的透明感
板野は爽やかな白のシースルートップスに、繊細なラメがあしらわれた黒のフリルスカートを合わせた、大人ガーリーなコーディネートで登場。ピンクのバッグがアクセントとなり、可憐な雰囲気を引き立てた。
観客に手を振りながら笑顔でランウェイを歩くと、トップではキュートにウインクを披露。ファンサービスの連続に、会場からは大きな歓声が上がった。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
◆板野友美、シースルートップスで爽やかランウェイ
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
