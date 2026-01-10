思わず旅に出たくなる。人気書店員が本気で選ぶ！『旅気分が高まる本』お薦め6選

今月のお客様のご依頼は…… 思わず旅に出たくなるような、旅情を誘う本や旅への気分が盛り上がる本を教えてください！

今回の選書担当 書店員芸人 カモシダせぶんさん 芸人活動と並行し、2つの書店に勤める現役書店員。9 月19日には初小説『探偵はパシられる』（PHP研究所）発売予定。

公式X：@kamo_books 「いか文庫」店主 粕川ゆきさん 書店勤務のかたわら、店舗も商品もない「エア本屋」・いか文庫を発足。リアル書店での選書やイベントを通じ、本との出会いを提供している。

紹介する本 一覧 書店員芸人 カモシダせぶんさん ファラオの密室赤と青のガウン オックスフォード留学記宵山万華鏡 「いか文庫」店主 粕川ゆきさん 50 歳からのごきげんひとり旅旅に出たくなる地図 日本（22 版）グッドナイト、アイラブユー 全4 巻

書店員芸人 カモシダせぶんさん

おすすめ3選

エジプトへの興味がかきたてられる！ ファラオの密室／

著：白川尚史 宝島社文庫 840円 気軽に旅行しようとなると国内、海外だとアジア、米国、ヨーロッパあたりを思い浮かべることが多いでしょう。そんなあなたにぜひ読んでほしい。舞台は古代エジプト。神官書記のセティは王墓の中での作業中、非業の死を遂げるがミイラとしてよみがえり、失われた自分の心臓のかけらを探しに行きます。さらに記憶のない自分の〈死の真相〉にも迫っていくが……というお話。ミステリのなかでも特殊すぎる設定で内容もおもしろく、エジプトの文化や死生観にカルチャーショック受けまくり。読み終わった今の僕は、古代エジプトはこんな感じだけど現代はどうなっているんだろうと調べる毎日です。行きたいなぁ。この本を読めば旅行先候補にエジプト、必ず入ります。 紀元前1300年代後半の古代エジプト。3日間だけ現世によみがえったミイラのセティは、自分が死んだ事件を調べるうち、先王のミイラ消失事件に直面し――。 amazonで買う Rakutenブックスで買う

チャーミングな女王の英国留学記 赤と青のガウン オックスフォード留学記／

著：彬子女王 PHP文庫 1320円 皇室、彬子女王殿下の英国留学記。そう聞くとちょっと堅くてハードル高そう、と思ったかた、安心してください。笑えるくらいフランクな留学エッセイです。大学の指導教授の陰口をちょろっとこぼしちゃう彬子さま、2 階建てバスの後部座席に乗車中、後ろのバスにゆっくり追突される彬子さまなど、等身大でイギリスを感じる文章が心地よいです。われわれがイギリスに行くときにも役立ちそうな話ばかり。読んでいて、彬子さまは芸人から見ても「ツッコミ」の意識が高いなと感じました。さすが「徹子の部屋」や「オールナトニッポン」にも出演した話術の持ち主。英国文化や日本の皇族についても知ることができる、おちゃめで優雅、読みやすい一冊です。 イギリスのオックスフォード大学マートン・コレッジに留学し、女性皇族として初めて海外で博士号を取得された彬子女王殿下が、留学生活の日々を等身大でつづる。 amazonで買う Rakutenブックスで買う

人気観光地・京都のいつもとは違う顔 宵山万華鏡／

著：森見登美彦 集英社文庫 693円 京都大学出身の作家、森見登美彦。京都を舞台にした小説を多く発表している、僕が大好きな作家の一人です。そんな森見作品のなかでも、とくに濃い京都を味わえるのがこちらの連作中編集。祇園祭の前夜祭である「宵山」が舞台です。登場人物たちは宵山の夜に、なんとも不可思議な出来事に遭遇します。ほほえましいものもあれば怖いものもあり、京都という神聖な場所と、〈夜の祭り〉という楽しさの中に怪しさが混じる雰囲気が融合し、読み進めるごとに心の中に「宵山が広がっていく」そんな感覚を味わえます。各章のつながり方も秀逸。この小説を読んでぜひ「宵山の京都」を訪れてほしいです。ふだんの京都とも違う異世界感を全身で感じられることでしょう。 舞台は京都、祇園祭宵山の夜。くり返される一日や怪しげな骨董屋など、現実と不可思議な世界が交錯しながら、宵山の多彩な姿が描かれる森見流ファンタジー。 amazonで買う Rakutenブックスで買う

「いか文庫」店主 粕川ゆきさん

おすすめ3選

何歳からでも！ひとり旅のすすめ 50 歳からのごきげんひとり旅／

著：山脇りこ だいわ文庫 924円 料理家として活躍する著者が50 歳で始めたひとり旅を、旅行記としてだけでなく、行き先の決め方、荷づくりなどの「やり方とコツ」も含めて紹介する本書。「私は友人が一緒だったら（略）何か話さなきゃと沈黙恐怖症になり、実のところ何も見ていない、考えていないという状況に陥りがち」という一文には、本当に！ とうなずきます。というのも私もここ数年、ひとり旅によく出かけていて、なんて思いきり楽しめるんだ！ と実感しているから。しかも山脇さんの語り口が軽快なのでこちらまでウキウキして、「これなら私にもできるかも？」と思えてきます。まずは日ごろから「スマホの地図に行きたい場所リストを作る」山脇流のアイディアから、試してみませんか？ 50 歳でひとり旅の魅力に目覚めた、料理家・山脇りこによる旅エッセイ。国内外のおすすめプランやお店情報など、ひとり旅を満喫するためのノウハウもたっぷり。 amazonで買う Rakutenブックスで買う

タイトルに偽りなしきっと旅に出たくなる！ 旅に出たくなる地図 日本（22 版）／

編：帝国書院編集部 帝国書院 2860円 地図を眺めることが好きなかたならきっとハマる、その名のとおり〈地図〉の本です。旅行ガイドは行き先が限定されたものが多いですが、この本は日本地図が平面や立体などさまざまな形式とサイズで載っていて、そこにイラストや写真で名所や名物などのおすすめポイントがちりばめられている作り。目的地がなくても見るだけで楽しめるうえ、行ったことのある場所を眺めて思い出にひたることもできちゃいます。さらに、温泉や世界遺産の案内、駅弁や郷土料理の特集など、興味をそそる情報も盛りだくさんで、まぁ飽きない。個人的にグッとくるのはドラマや映画のロケ地に印がついているところ。聖地巡礼旅にも思いをはせられる、まさに旅に出たくなる一冊です。 観光地の大迫力の鳥瞰図、写真やイラスト、ワンポイント解説と、単なる地図帳にはない〈旅気分にひたれる〉地図帳。有名駅弁や島旅の特集などコラムも満載。 amazonで買う Rakutenブックスで買う

旅することの意味にも気づかせてくれる グッドナイト、アイラブユー 全4 巻／

著：たらちねジョン KADOKAWA Kindle版 644円〜 旅で価値観がガラッと変わったことはありますか？ 私はあります。このマンガの主人公、母の遺言に従い、初めて海外へ旅に出る20 歳の青年もその一人です。彼はずっと受け身の人生だったこともあり、最初は下を向いて戸惑うばかり。でも初めての経験や出会う人々と接するうちに、秘めた本心に向き合うようになります。私は以前、旅先で果てが見えないほど広大な景色を見た瞬間、私の悩みなんてちっぽけ！ と衝撃を受け仕事を辞めたことがありますが、青年の母の「もう少し世界を見てきなさい」という言葉に当時の思いがよみがえりました。旅は楽しいだけじゃなく、旅する力、そして人生を歩むための力を与えてくれるものでもあると、気づかされる作品です。 母を一人でみとった大学3 年生の大空。母の遺言「私の死を、ロンドンの友人に伝えて」に従って渡英するが、異国の地で家族の真実に出会うことになり――。 amazonで買う

⃝商品の価格は、特に記載のない限り消費税込みの価格です。改定される場合もありますので、ご了承ください。