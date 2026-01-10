「全国高校サッカー選手権・準決勝、神村学園１（９ＰＫ８）１尚志」（１０日、ＭＵＦＧ国立）

初優勝を狙った尚志（福島）は高校総体王者の神村学園（鹿児島）に１０人目まで及んだＰＫ戦の上に敗れ、福島県勢初の決勝進出はならなかった。

前半５分に尚志が右サイドからのＦＷ根木のクロスを、中央でＦＷ岡が頭で押し込んで先制に成功した。

しかし、後半２８分、神村学園に左サイドからのクロスを上げられると、ＦＷ日高にダイビングヘッドで合せられて同点に追いつかれた。

その後は一進一退の攻防が繰り広げられ、ＰＫ戦に突入した。

ＰＫ戦では互いに序盤で失敗はあったものの、３人目以降はゴールを揺らし続ける壮絶な展開。国立は騒然となった。１０人目で登場した西村主将のキックがクロスバーに嫌われて決着。ピッチにひざまずき、涙に暮れた。

それでも激闘を繰り広げた両校には、スタンドから温かい拍手が降り注いだ。

試合後、仲村監督は「ＰＫ戦は全部僕の運のなさ。選手は精いっぱいやってくれた。悔いのない蹴り方をしてくれた」と選手を称え、「選手は最高でした。僕はダメでした」と、受け止めた。