　サガン鳥栖は9日、MFクリスティアーノ(25)がノロエスチ(ブラジル)へ期限付き移籍することを発表した。期間は2026年3月23日までとなる。

　ブラジル出身のクリスティアーノは2025年1月に鳥栖へ完全移籍。しかし、3月のトレーニングマッチ中に右前十字靭帯を断裂して全治8か月と診断され、公式戦の出場はゼロに終わった。

　クラブ公式サイトを通じ、「ここで得た学びをピッチで証明し、一回り成長した姿をお見せできるよう、新天地でも精進してまいります」と語っている。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●MFクリスティアーノ

(CRISTIANO)

■生年月日

2000年2月22日(25歳)

■出身地/国籍

ブラジル

■身長/体重

175cm/75kg

■経歴

レッドブル・ブラガンチーノ(ブラジル)-アグア・サンタ(ブラジル)-ビラ・ノバ(ブラジル)-アグア・サンタ(ブラジル)-ビラ・ノバ-鳥栖

■出場歴(国内)

なし

■コメント

「この度、新たな挑戦へ踏み出すこととなりました。

サガン鳥栖に関わるすべての皆様には、感謝の念に堪えません。

ここで得た学びをピッチで証明し、一回り成長した姿をお見せできるよう、新天地でも精進してまいります。

短い期間でしたが、多大なるサポートをいただき本当にありがとうございました。

これからも、温かく見守っていただければ幸いです。」