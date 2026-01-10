鳥栖の25歳MFが3月23日までブラジルにレンタル移籍「精進してまいります」
サガン鳥栖は9日、MFクリスティアーノ(25)がノロエスチ(ブラジル)へ期限付き移籍することを発表した。期間は2026年3月23日までとなる。
ブラジル出身のクリスティアーノは2025年1月に鳥栖へ完全移籍。しかし、3月のトレーニングマッチ中に右前十字靭帯を断裂して全治8か月と診断され、公式戦の出場はゼロに終わった。
クラブ公式サイトを通じ、「ここで得た学びをピッチで証明し、一回り成長した姿をお見せできるよう、新天地でも精進してまいります」と語っている。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●MFクリスティアーノ
(CRISTIANO)
■生年月日
2000年2月22日(25歳)
■出身地/国籍
ブラジル
■身長/体重
175cm/75kg
■経歴
レッドブル・ブラガンチーノ(ブラジル)-アグア・サンタ(ブラジル)-ビラ・ノバ(ブラジル)-アグア・サンタ(ブラジル)-ビラ・ノバ-鳥栖
■出場歴(国内)
なし
■コメント
「この度、新たな挑戦へ踏み出すこととなりました。
サガン鳥栖に関わるすべての皆様には、感謝の念に堪えません。
ここで得た学びをピッチで証明し、一回り成長した姿をお見せできるよう、新天地でも精進してまいります。
短い期間でしたが、多大なるサポートをいただき本当にありがとうございました。
これからも、温かく見守っていただければ幸いです。」
