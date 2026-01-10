　RB大宮アルディージャは9日、2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」のユニフォームデザインが決定したことを発表した。

　今季は2025シーズンと同じデザインのユニフォームを継続使用。掲出されるパートナー企業のロゴのみが一部変更となっている。

　クラブは同日、NTT東日本株式会社、武蔵コーポレーション株式会社、サイカンシステム株式会社とのトップパートナー契約継続を報告。ファンからは「しまむらは!?」「しまむらと富士薬品と武蔵野銀行の3社も離れるとは何があった」「半年の特殊な条件だから難しかったんでしょうか…」「26-27シーズンには是非戻ってきていただきたい!」との声も上がった。

　長年トップパートナーを務めた株式会社富士薬品については、クラブが10日に2025シーズン限りで契約が終了したことを報告している。