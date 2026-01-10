◆第１０４回全国高校サッカー選手権▽準決勝 神村学園（鹿児島）１―１（ＰＫ９―８）尚志（福島）（１０日・ＭＵＦＧ国立）

尚志が１―１で迎えたＰＫ戦の末に神村学園に敗れ、福島県勢初の決勝進出を逃した。過去に２度敗れた準決勝で、またも勝てなかった。

＊ ＊ ＊

うなだれる尚志イレブンを、国立競技場に詰めかけた３万４８３４人の観衆が温かい拍手で包み込んだ。激闘となった一戦で勝利を逃したが、その戦いぶりは多くのサッカーファンの心を揺さぶるものだった。

試合開始早々の貴重な先制点は、諦めない執念から生まれた。

開始５分、ＤＦラインからのロングボールが右サイドのＣＫフラッグ付近へ。ボールが出た瞬間は神村学園のＤＦが優位な位置にいたが、ラインを割ることを見越したのか、少し減速。その隙を、右サイド起用のＦＷ根木翔大は見逃さなかった。

全速力で駆け出すと、ボールをラインギリギリの位置から１タッチで中央へ。このクロスをＦＷ岡大輝が頭で合わせ、値千金の先制点が生まれた。２２年カタールＷ杯１次リーグ・スペイン戦での三笘薫のアシスト“三笘の１ミリ”を彷彿（ほうふつ）とさせるアシストだった。

ボールを握られる時間は長かったものの、効果的に速攻を繰り出す尚志が主導権を握っていた。しかし強豪・神村学園に一瞬の隙を与え、後半２８分にクロスから同点弾を浴びた。

その後は一進一退の攻防が続くもスコアは動かず、１―１でＰＫ戦へ。１０番手の尚志・主将ＤＦ西村圭人のキックがクロスバー直撃となり、尚志の敗退が決まった。