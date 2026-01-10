◆第１０４回全国高校サッカー選手権 準決勝 神村学園（鹿児島）１―１（ＰＫ９―８）尚志（福島）（１０日・ＭＵＦＧ国立）

神村学園（鹿児島）は尚志（福島）にＰＫ戦の激闘を制して同校初の決勝進出を果たした。史上６校目の夏の総体との２冠を狙う。

県大会から全試合で先制点を決めてきたが、この試合では先に主導権を握られた。前半５分、相手のＦＷ根木翔大（３年）がゴールラインすれすれのところでロングフィードに追いつくと、そのままダイレクトで中央へクロスを上げる。ＦＷ岡大輝（３年）が頭で合わせ、ネットを揺らした。

後半も好機が生まれず、苦しい時間帯が続くが、後半２８分に試合を振り出しにした。ＤＦ荒木仁翔（３年）が左クロスを入れると、ＦＷ日高元（３年）がダイビングヘッドでゴール右に沈めた。日高は今大会６得点目。チームメートのＦＷ倉中悠駕（３年）に並んで、再び大会得点ランクトップに躍り出た。

そのまま後半が終了。９０分で決着はつかず、ＰＫ戦に突入した。１番手の日高は冷静にゴール右に決めると、ＧＫ寺田健太郎（３年）が好セーブを見せた。しかし２番手が外し、勝負は５回で終わらず。１０回までもつれ、最後は相手のキッカーのキックがバーに当たり、勝負が決した。