MLB公式Xがファームシステムで1位と投稿

米大リーグ・ドジャースの組織力にMLB幹部も脱帽するしかない。MLBは9日（日本時間10日）に公式Xを更新。「MLB球団幹部の調査において、ファームシステムで1位は？ ロサンゼルス・ドジャースだ」とつづると、米ファンを脱帽させている。

衝撃の事実が明らかになった。MLB公式Xによると、MLB球団幹部によるファームシステムの評価で、ワールドシリーズ連覇中のドジャースが1位。育成面でもライバルを圧倒しているようだ。

昨年12月19日（日本時間20日）に公開された、戦力均衡を目的とした競争力税（CBT、通称：贅沢税）の基準となる各チームの年俸総額で、ドジャースは4億1734万1608ドル（約658億3900万円＝公開当時、以下同）でダントツ。基準を超えたことによる罰金が1億6937万5768ドル（約267億2000万円）となり、実に12球団の年俸総額より高額となった。

さらに今オフは通算253セーブを誇る守護神、エドウィン・ディアス投手と3年契約。積極補強で“金満”と批判されるだけでなく、育成面でもトップとくれば、まさに鬼に金棒だ。

X上の現地ファンからも、「手遅れになる前に誰かがドジャースを止めろ」「当たり前だ！ 彼らのファームは、リーグの他のチームと呼ばれているんだから！」「彼らが野球界最高のGMとフロントオフィスを持っているのは不公平だ」「おいおい、まじかよ」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）