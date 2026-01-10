閉校の前に｢サッカー選手を呼びたい｣ 一度断られても諦めず…署名活動も行いグランパスへ猛アピール! 思い出詰まった学び舎で最後の挑戦 愛知･瀬戸市立原山小学校
「名古屋グランパスの選手を学校に呼びたい」
閉校を前に“大きな夢”に向かって奮闘した児童たちに密着しました。
瀬戸市立・原山小学校。全校児童240人のどこにでもある普通の学校ですが、ある大きな問題を抱えていました。
（原山小学校 中村公城校長）
「この原山小学校は、閉校を迎えるということになりました」
かつて県営の大型団地に人が集まったことで、一時は1000人を超える児童が通っていた原山小学校。ところが、年々児童数も減少していることから、団地内の小学校と統合され、今年度での閉校が決定したんです。
最後に“最高の思い出”を作りたい！
（6年生）
「閉校するのは嫌」
「とても悲しい」
そこで、5年生が思い出作りに立ち上がりました。
「グランパスの選手を呼ぶぞ～～！」
サッカー大好きな5年生の児童を中心に、最後に最高の思い出を作りたい！と地元・愛知の名門チーム、名古屋グランパスの選手を学校に呼ぶという“夢”を掲げて動き出すことに。
（5年生）
「このまま（学校が）終わるなんて嫌だって思って」
「閉校する前に学校全体で楽しく過ごしたい」
「みんなが大好きで、知っているグランパスの選手を呼びたいなと思いました」
グランパスにお願いをしてみると…
早速、グランパスサイドにお願いをしますが。
（名古屋グランパス 担当者 去年10月22日）
「多くの人から応援してもらっているので、選手の派遣の依頼はたくさんもらっているんですね…」
いい返事はもらえず…
そこで！
（5年生）
「グランパスの試合情報が載っている掲示板」
「学校の全員に（グランパスを）知ってもらうために作りました」
校内にグランパスの試合結果を書いた掲示板を立て…
（5年生 去年11月10日）
「5年生にはどうしても叶えたい夢があり、その夢を原山小学校みんなで叶えたいと本気で思っています」
全校集会の場で、夢への本気度を熱弁！
（5年生）
「『おはようございま～す、署名活動、お願いします』って声をかけて（名前を）書いてもらいました」
“グランパス熱”が広がり、全校児童が応援歌を歌えるほどに!？
遊びたい盛りの子どもたちが休み時間を削って、選手を呼ぶための署名活動に奮闘したことも…
この5年生のグランパス熱は、やがて全校児童に広がっていきます。
「♪名古屋～俺らの～風を起こそう～」
全校児童が応援歌を歌えるほど、グランパス愛であふれるようになりました。気持ちを一つに、再びグランパスへ猛アピール！すると…
もう一度グランパスサイドにお願いを…
（名古屋グランパス 担当者 去年12月1日）
「みなさんの熱い思いをしっかり受け止めまして、グランパス選手2名、遊びに行かせていただきます！」
ようやく5年生が巻き起こした“夢”が叶う瞬間がやってきます。
（5年生）
「想像するだけでワクワクする」
「最高の一日にしたい」
そして…待ちに待った、グランパス選手、椎橋慧也選手と三國ケネディエブス選手が登場！目の前で見る迫力あるシュートに、テンションは最高潮です。
（児童）
「心臓止まる、ヤバイヤバイ！」
選手と一緒にドリブルしながらリレーをするなどサッカーを通して思う存分、選手との時間を楽しみます。
しかし、あっという間にお別れの時間。
「夢を持つということは、人生において素晴らしいこと」
最後に選手2人は、先陣を切って頑張った5年生のもとへ。
（三國ケネディエブス選手）
「夢を持つということは、人生において素晴らしいことだと思うし、チャレンジするということは人間としても成長できると思うので、将来を切り開いていけるように頑張ってください」
閉校を前に、あきらめずに夢を叶えた子どもたち。
（5年生）
「夢みたいだった！」
「大人になっても（この日を）覚えていると思う」
「今までの努力が一番報われた日で、人生で一番楽しかった」
情熱を注いだ経験は、きっと大人になっても忘れることはないでしょう。