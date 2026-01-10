「名古屋グランパスの選手を学校に呼びたい」

【写真を見る】閉校の前に｢サッカー選手を呼びたい｣ 一度断られても諦めず…署名活動も行いグランパスへ猛アピール! 思い出詰まった学び舎で最後の挑戦 愛知･瀬戸市立原山小学校

閉校を前に“大きな夢”に向かって奮闘した児童たちに密着しました。

瀬戸市立・原山小学校。全校児童240人のどこにでもある普通の学校ですが、ある大きな問題を抱えていました。

（原山小学校 中村公城校長）

「この原山小学校は、閉校を迎えるということになりました」

かつて県営の大型団地に人が集まったことで、一時は1000人を超える児童が通っていた原山小学校。ところが、年々児童数も減少していることから、団地内の小学校と統合され、今年度での閉校が決定したんです。

最後に“最高の思い出”を作りたい！

（6年生）

「閉校するのは嫌」

「とても悲しい」

そこで、5年生が思い出作りに立ち上がりました。



「グランパスの選手を呼ぶぞ～～！」

サッカー大好きな5年生の児童を中心に、最後に最高の思い出を作りたい！と地元・愛知の名門チーム、名古屋グランパスの選手を学校に呼ぶという“夢”を掲げて動き出すことに。



（5年生）

「このまま（学校が）終わるなんて嫌だって思って」

「閉校する前に学校全体で楽しく過ごしたい」

「みんなが大好きで、知っているグランパスの選手を呼びたいなと思いました」

グランパスにお願いをしてみると…

早速、グランパスサイドにお願いをしますが。



（名古屋グランパス 担当者 去年10月22日）

「多くの人から応援してもらっているので、選手の派遣の依頼はたくさんもらっているんですね…」

いい返事はもらえず…

そこで！

（5年生）

「グランパスの試合情報が載っている掲示板」

「学校の全員に（グランパスを）知ってもらうために作りました」

校内にグランパスの試合結果を書いた掲示板を立て…

（5年生 去年11月10日）

「5年生にはどうしても叶えたい夢があり、その夢を原山小学校みんなで叶えたいと本気で思っています」

全校集会の場で、夢への本気度を熱弁！



（5年生）

「『おはようございま～す、署名活動、お願いします』って声をかけて（名前を）書いてもらいました」

“グランパス熱”が広がり、全校児童が応援歌を歌えるほどに!？

遊びたい盛りの子どもたちが休み時間を削って、選手を呼ぶための署名活動に奮闘したことも…

この5年生のグランパス熱は、やがて全校児童に広がっていきます。

「♪名古屋～俺らの～風を起こそう～」

全校児童が応援歌を歌えるほど、グランパス愛であふれるようになりました。気持ちを一つに、再びグランパスへ猛アピール！すると…

もう一度グランパスサイドにお願いを…

（名古屋グランパス 担当者 去年12月1日）

「みなさんの熱い思いをしっかり受け止めまして、グランパス選手2名、遊びに行かせていただきます！」

ようやく5年生が巻き起こした“夢”が叶う瞬間がやってきます。

（5年生）

「想像するだけでワクワクする」

「最高の一日にしたい」

そして…待ちに待った、グランパス選手、椎橋慧也選手と三國ケネディエブス選手が登場！目の前で見る迫力あるシュートに、テンションは最高潮です。

（児童）

「心臓止まる、ヤバイヤバイ！」

選手と一緒にドリブルしながらリレーをするなどサッカーを通して思う存分、選手との時間を楽しみます。



しかし、あっという間にお別れの時間。

「夢を持つということは、人生において素晴らしいこと」

最後に選手2人は、先陣を切って頑張った5年生のもとへ。



（三國ケネディエブス選手）

「夢を持つということは、人生において素晴らしいことだと思うし、チャレンジするということは人間としても成長できると思うので、将来を切り開いていけるように頑張ってください」

閉校を前に、あきらめずに夢を叶えた子どもたち。



（5年生）

「夢みたいだった！」

「大人になっても（この日を）覚えていると思う」

「今までの努力が一番報われた日で、人生で一番楽しかった」

情熱を注いだ経験は、きっと大人になっても忘れることはないでしょう。