MUFGスタジアムで行われる

第104回全国高等学校サッカー選手権大会の主催者は1月10日、1月12日（月・祝）に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で開催される決勝戦のチケットが予定枚数に達し、販売を終了したと発表した。

これに伴い、試合当日の当日券販売は行われない。

決勝戦のカードは、尚志（福島）対神村学園（鹿児島）の勝者と、鹿島学園（茨城）対流通経済大柏（千葉）の勝者による一戦となる。キックオフは14時5分を予定しており、当日は12時に開門される見込み。

今後、インターネット販売においてキャンセルが発生した場合は、各プレイガイドで再販売される可能性がある。ただし、確実に再販があるとは限らず、観戦希望者には注意が呼びかけられている。

主催は公益財団法人日本サッカー協会および民間放送43社で、共催に全国高体連、主管に関東1都3県の各サッカー協会・高体連が名を連ねている。協賛・パートナー企業には明治、富士フイルム、トヨタ自動車などが含まれており、日本全国の高校サッカーファンが注目する一戦となりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）