ホワイトハウスのあちこちにレーザーポインターを向けて説明し、インタビュー中にかかってきた電話に応じて首脳間の対話をした。トランプ米大統領がニューヨークタイムズ（NYT）のインタビューで特有の予測不可能なショーマンシップを遺憾なく発揮した。

NYTは8日（現地時間）に公開した記事で、トランプ大統領に2時間ほど行ったホワイトハウスでのインタビュー現場を詳細に伝えた。同紙は記事のタイトルを「トランプの複数の顔：我々が大統領にインタビューしながら見たこと」とし、インタビュー中に相次いだ破格的な場面に焦点を合わせた。

最も印象的な場面はインタビュー中に行われた米国・コロンビア首脳間の電話だった。補佐官が「コロンビア大統領が電話をしてきた」というメモを渡すと、トランプ大統領は人差し指を口に当てながらしばらく待てというジェスチャーを見せた後、その場でグスタボ・ペトロ大統領と対話を始めた。

バンス副大統領は速やかに席を移してルビオ国務長官の隣に座り、通話は即席で首脳外交形式で進行された。インタビューをした記者らは報道しない条件で通話内容を現場で聞いたと、NYTは伝えた。

トランプ大統領は自ら電話要請のメモを見せながら「バイデン前大統領ならこんなことができただろうか」と話すなど自身の存在感を浮き彫りにした。

インタビューの前後には親近感を与える姿も演出した。54歳のルビオ長官と41歳のバンス副大統領を親しげに呼び、記者らに星条旗と大統領専用ヘリコプター「マリーンワン」までが再現された小型ホワイトハウス宴会場ミニチュアを見せたりもした。

トランプ大統領はホワイトハウス東館の建物を撤去して新しい宴会場を建てる構想を説明しながら、レーザーポインターを建物のあちこちに向けた。「私は不動産取引が得意だ」とし「政治よりも不動産の方が合うのかもしれない」と語った。

健康に対する自信も表した。トランプ大統領は「体力は以前と全く同じだ。私は40年前と変わらない」と強調した。

同時に不満も表した。トランプ大統領はメディアとノーベル委員会、マムダニ新ニューヨーク市長に対する批判を続け、「私は8つの戦争を終わらせたが、ノーベル平和賞を受けることができなかった」と主張した。続いて「オバマは数週間で賞を受けた。彼自身もなぜ受賞したのか分からないはず」と話した。

今回のインタビューは、トランプ大統領がこれまで公開的に非難してきたNYTが行ったという点でも注目を集めた。トランプ大統領はかつてNYTを「偽メディア」と攻撃し、自身を批判した記者を公開的に非難した前例もある。

しかしインタビューの最後には記者の名前を親しく呼びながら「追加で9時間できる」と話すなど余裕を見せたと、NYTは伝えた。