横浜F・マリノスは10日、神奈川県横須賀市内のクラブ施設「F・マリノススポーツパーク」で今年初練習を行い、来月6日開幕の特別大会「百年構想リーグ」に向けて始動。FW宮市亮（33）は今年初の取材対応で新年の誓いを立てた。

「まずは健康体でサッカーがしたい」

言葉に込められた思いには昨年の悔しさが刻まれている。昨季はシーズン終盤も含む複数回の脳振とうに悩まされ、戦列離脱を余儀なくされた。「自分が治ったと思っていても視界が暗くなる現象もあった。動き出しても脳が揺れて意識が飛びそうになる。あなどってはいけないと思った」。まだフルメニューは消化できないが、この日はコンタクトプレーの練習も行うなど順調に回復中。予防としてマウスピースを装着するなど対策も取り入れている。

自身の経験から育成年代の指導者や選手たちに警鐘も鳴らした。

「メディアの皆さんに伝えていただきたいのは、育成年代でも脳振とうがあると思うけど、軽視しがちなパターンもあるのでそういうところは様子を見ながら安静にすることが大切。軽視しないでほしい」

オフシーズンは脳振とうから復帰するための回復プログラムをこなしつつ、母校の中京大中京高で子供たちに向けたサッカー教室イベントを実施した。「小学生たちが楽しんでいる姿を見て、サッカーを楽しむ原点や頑張らないといけないなと思った」とエネルギーに変えている。

今後はまず練習のフル合流を目指し、宮崎キャンプを経て来月6日の特別大会開幕節・町田戦（日産スタジアム）へ照準を合わせる。快足ウインガーは「タイトルを獲りにいきたい。練習からポジティブな雰囲気を出しいける存在になりたい」と意気込んだ。