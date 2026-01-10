TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

歌手の小柳ルミ子さんは自身のインスタグラムを更新。デビュー55周年記念の新曲が、去年、突然この世を去った愛犬・ルルを追悼する歌であることを明かしました。
 

【写真を見る】【 小柳ルミ子 】デビュー55周年記念の新曲は愛犬ルルへの追悼歌「最悪の精神状態から　良くここ迄たどり着けた…」



小柳さんは「デビュー55周年記念曲の情報が解禁となりました！」と投稿。続けて「『あなたがいたから』は　昨年7月22日に突然　この世を去った　私の命　可愛い可愛い娘ルルたんとの事を歌った追悼曲です」と綴りました。

 



小柳さんはこの歌について、「以前から『ルルちゃんの歌を歌って欲しい』との皆さんの声を頂き55周年記念曲で実現致しました」と、思いを綴っています。

 



小柳さんは「新曲の1回目の打ち合わせにはルルマネージャーも参加していました」と投稿。しかし、「2回目の打ち合わせには　もうこの世にいませんでした」と綴り、愛犬との別れが突然だったことを振り返ります。

 



そして、「あの例えようのない最悪の精神状態から　良くここ迄たどり着けた…と」「目には見えない　不思議な　強いエネルギーが私を突き動かし　導いてくれたと思っています　きっと　ルルたんの仕業です！」と、愛犬への感謝の言葉で締めくくりました。

 



この投稿を見た人たちからは「ルルちゃんとの思い出の曲　楽しみです」「歌ってる姿を早く観た~い」「ルルちゃんが見守ってくれていますね！」といった反響が寄せられています。
 

【担当：芸能情報ステーション】