◇全国高校サッカー選手権準決勝 神村学園 1―1（PK9―8） 尚志（2026年1月10日 MUFG国立）

全国高校サッカー選手権は10日に東京・MUFG国立で準決勝が行われ、神村学園（鹿児島）は尚志（福島）に1―1から突入したPK戦を9―8で制し、初の決勝進出を果たした。初制覇した高校総体との2冠に向け、総体の準決勝で2―1で下した相手に再び勝利。女子に続くアベックでの決勝進出となった。

前半5分にロングパスを起点に左サイドを破られて失点。同42分に右クロスからFW倉中悠駕（3年）が放ったシュートが左に外れるなど、前半は少ないチャンスをものにできなかった。攻勢を強めたい後半は頭からMF岡本桂乙（3年）に代え、総体準決勝で2得点して尚志を破る立役者となったMF佐々木悠太（3年）を投入。同13分からは倉中に代えて FW花城瑛汰（2年）が最前線に入った。

値千金の同点ゴールが生まれたのは、同28分。ここまで大会最多6得点を挙げてきた倉中に続く得点ランク2位のFW日高元（3年）が、MF荒木仁翔（3年）の左クロスをダイビングヘッドでゴール右に押し込んで試合を振り出しに戻した。倉中に並ぶ通算6得点目が決まると、右手でガッツポーズしながら真っ先にベンチメンバーの待つ方向へダッシュ。飛び出したイレブンと抱き合って吠えた。

試合は1―1のままPK戦へと突入。互いにGKが1本ずつセーブしながら決着が付かず、10人目にキャプテンのDF中野陽斗（3年）が右上に豪快に決めると、後攻の尚志のDF西村圭人（3年）が失敗して決着がついた。