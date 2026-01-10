女優の橋本愛（29）が10日、都内で約13年半ぶり2作目となる写真集「MOOD BOARD:」（幻冬舎）の取材会に出席した。

12日に30歳の誕生日を迎えることを記念して作られた20代ラストとなる一冊で、春夏秋冬の4つのパートに分けて昨年2月から撮影された。夏のパートでは人生初のスイカ割りにも挑戦。「いろんな場所に行って4人の異なるカメラマンに撮って頂いたので、見ていて飽きない、見応えのあるものになったと思う」とアピールした。自己採点を聞かれると、「数値化苦手なんです…」と苦笑いしつつ「花丸です」と胸を張った。

今作には、30年間を振り返る書き下ろしエッセーも収録されている。20代前半は生きるテーマが「vs the world」で、「戦闘姿勢で生きないと生きづらかった」というも「20代後半はもう少し柔軟性が出てきて心穏やかに過ごせた」と内面が変化してきたことを語った。

年齢やキャリアの節目はあまり意識しないというも、30歳を迎えるにあたり「ガラっと何かが変わる予感がしている」。「とりあえずイメチェンをしようと思います。ボブヘアに飽きたというのもあり、髪形をガラッと変えてみようと思います」と述べた。

これまで「自分が抱いてもらっていたイメージや期待に応えたい思いと、本当のまだまだ隠してしまっている自分にアンバランスがあった」と葛藤を抱いていたことも告白。「今年からは少し本来の自分を怖がらずに少しずつ表現していけたら」と話し「解放します」と宣言した。

女優業では「女性同士の愛のお話」と新たに挑戦したいジャンルに言及。アクションにも強い興味があるようで、「刀を持ちたい。殺陣がやりたい」とも話した。

また、表現者として「いつか作品を作りたい」という夢があることも明かした。「今は頭の中でバラバラしたものを拾い集めたり取捨選択してる段階。いつかやってみたい」と力強く語り、監督やプロデューサーとしてデビューすることを夢見た。