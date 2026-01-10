フジテレビ系「ミキティダイニング」が１０日に放送され、庄司智春、藤本美貴の夫妻がＭＣを務めた。

この日は、なにわ男子・大西流星がゲスト出演。アイドルの先輩である藤本に「今まで出会われた中で、一番プロだなと思われたアイドルの方って？」と聞いた。

藤本は「ハロプロで言ったら、もう、あややですね」と即答。松浦亜弥の名を挙げて「完璧ですよね。一歩、外に足を踏み出したもんなら、ずっと、あやや。あ！プロだなっていう」と話した。

さらに藤本は「あと、男性で言うと、やっぱりキムタク（木村拓哉）さん初めて会ったときに…。私もデビューしはじめたばっかりなのに。（木村は）大先輩じゃないですか？レディーファースト。私なんかにも…、もうステキ…」と振り返った。

大西はステキだった先輩を聞かれると「大先輩で言うと櫻井翔くん。それこそ、本当にスタッフさんとも対等にお話ができて。しかも後輩の面倒も。自分のお仕事もあるのに…。大後輩の分までみてくれているんです。兄貴！っていう感じが見て取れます」と笑顔で明かしていた。