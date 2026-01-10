神村学園が初のファイナル進出！ 日盡気同点弾、１−１で迎えたPK戦で尚志に競り勝つ！【選手権・準決勝】
共に冬の選手権での最高成績はベスト４。１月10日に国立競技場で準決勝が開催され、尚志（福島）と神村学園（鹿児島）が激突した。
開始５分に先手を取ったのは尚志。自陣からのロングボールに右サイドで抜け出した根木翔大がクロスを供給。ゴール前で待つ岡大輝がダイビングヘッドで流し込んだ。
その後もシンプルかつスピーディな攻撃で好機を演出する尚志。対する神村学園はテンポの良いパスワークで局面を前に動かし、相手ゴールに迫っていく。
24分には尚志に絶好機が訪れる。右サイドからのチャンスメイクで、臼井蒼悟がボックス内でダイレクトシュート。これはポストに弾かれて追加点とならなかった。
尚志はボールを持てば自分たちのリズムで仕掛け、攻め込まれても集中したディフェンスでピンチを回避。攻守両面で躍動感を見せる。
神村学園は42分に、クロス攻撃から倉中悠駕がヘディングシュートを打つなどいくつかのチャンスを作るがモノにできず。試合は尚志の１点リードで折り返す。
迎えた後半、ビハインドの神村学園が攻勢を強める。敵陣ペナルティエリアまでボールを運ぶ場面を創出するが、敵の堅牢な守備組織をなかなか崩し切れない。
尚志は攻守の切り替えを素早くし、冷静なビルドアップとスペースを上手く使った攻撃で２点目を狙いに行く。60分には臼井が個人技から際どいシュートを放つ。これはGK寺田健太郎のファインセーブに阻まれる。
一進一退の攻防が続くなか、73分に神村学園が同点に追いつく。左右に揺さりをかけたアタックから、荒木仁翔のクロスに日郄元が身体を投げ出しヘッドで合わせてネットを揺らした。
試合は90分を終えて決着がつかず。１−１で突入したPK戦を神村学園が９−８で制し、初のファイナル進出を決めた。夏のインターハイを制している神村学園が、冬の王者にも王手をかけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】広瀬すず・ガッキー・永野芽郁・川口春奈！ 初代から最新21代目の池端杏慈まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一挙公開！
開始５分に先手を取ったのは尚志。自陣からのロングボールに右サイドで抜け出した根木翔大がクロスを供給。ゴール前で待つ岡大輝がダイビングヘッドで流し込んだ。
その後もシンプルかつスピーディな攻撃で好機を演出する尚志。対する神村学園はテンポの良いパスワークで局面を前に動かし、相手ゴールに迫っていく。
尚志はボールを持てば自分たちのリズムで仕掛け、攻め込まれても集中したディフェンスでピンチを回避。攻守両面で躍動感を見せる。
神村学園は42分に、クロス攻撃から倉中悠駕がヘディングシュートを打つなどいくつかのチャンスを作るがモノにできず。試合は尚志の１点リードで折り返す。
迎えた後半、ビハインドの神村学園が攻勢を強める。敵陣ペナルティエリアまでボールを運ぶ場面を創出するが、敵の堅牢な守備組織をなかなか崩し切れない。
尚志は攻守の切り替えを素早くし、冷静なビルドアップとスペースを上手く使った攻撃で２点目を狙いに行く。60分には臼井が個人技から際どいシュートを放つ。これはGK寺田健太郎のファインセーブに阻まれる。
一進一退の攻防が続くなか、73分に神村学園が同点に追いつく。左右に揺さりをかけたアタックから、荒木仁翔のクロスに日郄元が身体を投げ出しヘッドで合わせてネットを揺らした。
試合は90分を終えて決着がつかず。１−１で突入したPK戦を神村学園が９−８で制し、初のファイナル進出を決めた。夏のインターハイを制している神村学園が、冬の王者にも王手をかけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】広瀬すず・ガッキー・永野芽郁・川口春奈！ 初代から最新21代目の池端杏慈まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一挙公開！