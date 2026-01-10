◇第104回全国高校サッカー選手権準決勝 尚志1 （8PK9）1 神村学園（2026年1月10日 MUFG国立）

昨夏の全国高校総体4強の尚志（福島）が同優勝の神村学園（鹿児島）にPK戦の末に敗れ、県勢初の決勝進出はならなかった。1―1と90分間で決着がつかず、10人目までもつれたPK戦の末に力尽きた。全国高校総体準決勝で1―2で敗れたライバルの前に、再び涙をのんだ。

電光石火の先制弾だった。前半5分、右サイドでエースのFW根木翔大が快足を飛ばしてロングボールに抜け出す。ゴールライン際で追い付き、ダイレクトで右足を振ってクロス。ゴール前でFW岡大輝が頭で飛び込み、ゴールネットを揺らした。背番号11の岡は今大会初先発。1回戦の高松商戦以来のゴールで起用に応え、チームを勢い付けた。

その後も右サイドの根木を中心に攻撃の起点をつくり、ドリブラーのFW臼井蒼悟の突破で好機を演出。中盤の攻防でも主導権を譲らなかった。

しかし、決定機を生かせず追加点が奪えなかった。徐々に神村学園の反撃を許し、後半28分に右サイドのクロスから一瞬の隙突かれて同点ゴールを献上した。

千葉県内で最終調整した前日9日、OBのFW染野唯月（東京V）が練習会場に駆けつけてチームを激励。4強入りした18年度大会の得点王から「国立という舞台で楽しんでサッカーをしてほしい」とエールを送られた。先輩の言葉を胸に持ち味の攻撃的なスタイルを展開したが、3度目の挑戦も準決勝の壁を突破することはできなかった。