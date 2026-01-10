とうあ、美ウエスト際立つ抜け感コーデ 堂々ランウェイに視線集中【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】モデルのとうあが10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】22歳人気YouTuber、美ウエスト際立つショート丈コーデ
とうあは、引き締まったウエストが際立つショート丈の白トップスにカーキのジャケットを羽織り、スウェットパンツを合わせたラフなコーディネートで登場。大ぶりのイヤーアクセサリーを添え、抜け感のあるスタイリングを見せた。
ランウェイトップでは、ジャケットを片肩から外すポーズを見せ、抜群のスタイルが際立つ佇まいを披露。堂々とした姿とオーラで、会場の視線を集めていた。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆とうあ、堂々ランウェイに視線集中
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
