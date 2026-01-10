「元カノに未練があるの？」と彼女を不安にさせる行動９パターン
彼女にとって元カノは、目の上のたんこぶのような存在。彼氏の行動ひとつで、どうしようもない不安感におそわれる女性もいるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「『元カノに未練があるの？』と彼女を不安にさせる行動」をご紹介します。
【１】聞いても決して元カノの話をしない
「何があったの？ 引っかかってるから喋れないんじゃない？」（２０代女性）など、彼女に聞かれても元カノの話をしてあげないと、相当未練がある証拠だと判断されてしまうようです。「思い出したくないくらいイヤなことがあった」などと言えば、そっとしておいてくれるのではないでしょうか。
【２】聞いてもいないのに元カノとの思い出話をする
「自分から話すってことは、きっといい思い出なんだよね…」（２０代女性）など、不用意に元カノとの思い出話をすると、うっかり彼女を悲しませてしまうかもしれません。元カノとのエピソードは基本的に話さないもの、と心得ましょう。
【３】髪型やファッションを自分好みに変えようとする
「私に元カノみたいになってほしいのかな？」（２０代女性）など、彼女を急激に自分好みに変えようとすると、そこに元カノの影を感じる女性もいるようです。女性に自分の好みを押し付けるような行為は、彼女を「人」より「アクセサリー扱い」するようなものだと肝に銘じましょう。
【４】ケータイに元カノの写真が残っている
「偶然見ちゃって超ショック（泣）」（２０代女性）など、ケータイに残った元カノとの思い出の写真は、彼女に強いショックを与えるようです。新しい彼女ができたらケータイの画像整理をする必要があるかもしれません。
【５】元カノに彼氏ができたと知って落ち込む
「あなたにだって私がいるじゃん！」（２０代女性）など、元カノに彼氏ができたからといって落ち込んでいると、彼女をひどく不安な気持ちにさせてしまいそうです。ショックな気持ちは男友達に話して発散するなどして、彼女には悟られないようにしましょう。
【６】明らかに元カノと比べる発言をする
「元カノと比べられるたび、私は身代わりなのかなと思って落ち込む」（２０代女性）など、何かにつけて彼女と元カノを比べていると、彼女を傷つけることにもなりかねません。頭の中で比べるのは構いませんが、「元カノは○○だったのに」など、彼女を否定するような発言には気をつけましょう。
【７】元カノとの思い出の品を捨てずに持っている
「大事にしてることがわかると、まだ未練があるのかなと思う」（２０代女性）など、元カノからもらったものや思い出の品は、彼女に深いダメージを与えることがあるようです。特にアクセサリーは意味深なので、捨てずとも彼女には絶対に目につかない場所にしまい込みましょう。
【８】元カノと電話やメールで連絡をとる
「そんなに仲いいなら何で別れたワケ？」（２０代女性）など、電話やメールで元カノと連絡を取り合っていると、二人の仲に疑問を感じる女性もいるようです。「女としては見られないけど趣味が合う」など、彼女にも納得できるような理由を説明すれば、少しは疑惑が晴れるかもしれません。
【９】facebookで元カノとつながっている
「頻繁にコメントしあってたりすると嫉妬しちゃう」（２０代女性）など、facebookで元カノとつながっている状態は、その会話が垣間見れるだけに彼女のジェラシーをかきたてそうです。友達状態を解除する必要はありませんが、あまり親しげなコメントは控えたほうが無難でしょう。
ほかにも「こんな行動が元カノへの未練を感じさせる」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
【１】聞いても決して元カノの話をしない
「何があったの？ 引っかかってるから喋れないんじゃない？」（２０代女性）など、彼女に聞かれても元カノの話をしてあげないと、相当未練がある証拠だと判断されてしまうようです。「思い出したくないくらいイヤなことがあった」などと言えば、そっとしておいてくれるのではないでしょうか。
「自分から話すってことは、きっといい思い出なんだよね…」（２０代女性）など、不用意に元カノとの思い出話をすると、うっかり彼女を悲しませてしまうかもしれません。元カノとのエピソードは基本的に話さないもの、と心得ましょう。
【３】髪型やファッションを自分好みに変えようとする
「私に元カノみたいになってほしいのかな？」（２０代女性）など、彼女を急激に自分好みに変えようとすると、そこに元カノの影を感じる女性もいるようです。女性に自分の好みを押し付けるような行為は、彼女を「人」より「アクセサリー扱い」するようなものだと肝に銘じましょう。
【４】ケータイに元カノの写真が残っている
「偶然見ちゃって超ショック（泣）」（２０代女性）など、ケータイに残った元カノとの思い出の写真は、彼女に強いショックを与えるようです。新しい彼女ができたらケータイの画像整理をする必要があるかもしれません。
【５】元カノに彼氏ができたと知って落ち込む
「あなたにだって私がいるじゃん！」（２０代女性）など、元カノに彼氏ができたからといって落ち込んでいると、彼女をひどく不安な気持ちにさせてしまいそうです。ショックな気持ちは男友達に話して発散するなどして、彼女には悟られないようにしましょう。
【６】明らかに元カノと比べる発言をする
「元カノと比べられるたび、私は身代わりなのかなと思って落ち込む」（２０代女性）など、何かにつけて彼女と元カノを比べていると、彼女を傷つけることにもなりかねません。頭の中で比べるのは構いませんが、「元カノは○○だったのに」など、彼女を否定するような発言には気をつけましょう。
【７】元カノとの思い出の品を捨てずに持っている
「大事にしてることがわかると、まだ未練があるのかなと思う」（２０代女性）など、元カノからもらったものや思い出の品は、彼女に深いダメージを与えることがあるようです。特にアクセサリーは意味深なので、捨てずとも彼女には絶対に目につかない場所にしまい込みましょう。
【８】元カノと電話やメールで連絡をとる
「そんなに仲いいなら何で別れたワケ？」（２０代女性）など、電話やメールで元カノと連絡を取り合っていると、二人の仲に疑問を感じる女性もいるようです。「女としては見られないけど趣味が合う」など、彼女にも納得できるような理由を説明すれば、少しは疑惑が晴れるかもしれません。
【９】facebookで元カノとつながっている
「頻繁にコメントしあってたりすると嫉妬しちゃう」（２０代女性）など、facebookで元カノとつながっている状態は、その会話が垣間見れるだけに彼女のジェラシーをかきたてそうです。友達状態を解除する必要はありませんが、あまり親しげなコメントは控えたほうが無難でしょう。
ほかにも「こんな行動が元カノへの未練を感じさせる」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）