元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が１０日、カンテレ「ドっとコネクト」に出演し、高市首相が通常国会冒頭で衆院を解散し、２月に選挙を検討しているとの一部報道について持論を述べた。

長嶋一茂も出演し、「もし２月にやったら自民が少数与党でなくなる可能性はありますか」と尋ねた。橋下氏は「あり得ますね」と自民が勝利し、単独過半数に達する可能性に触れた。一茂が「高市さんの狙いはそこなんですね」と重ねて問うと、橋下氏はうなずいた。ＭＣの石井亮次アナウンサーが「高市さんの支持率は高いけど自民党の支持率は低い」と現状を踏まえると、橋下氏は「野党の支持率もあがってないですから、維新への牽制球ですよ」と一部報道の狙いを分析。「維新は何かあるたびに連立を離脱するぞと言ってる。解散撃たれたら維新は一番危ないですからね。維新嫌いの人たちからこういう声が出てるんじゃないですか」と自民党の中にいる維新嫌いについて言及した。

一茂が高市氏と吉村氏の関係について尋ねると、橋下氏は「高市さんと吉村はふ、夫婦みたいって言ったらダメか」と自らツッコんで笑いに。一茂が「はいはい。いいペア」と助け船をいれた。

橋下氏は「いいペア。ものすごい信頼関係が厚い。連立前までは吉村さんは高市さんとコミュニケーションとったことがないくらいだったけど、かなり熱量をお互いにリスペクトしあっている状態です。自民党のなかには維新嫌いの人がいっぱいいます。僕のことを嫌いな人もいっぱいいる」と述べた。

一茂が２月解散総選挙報道について「本当だとしたら、吉村さんは心中穏やかじゃない。高市さんに不信感を持つのでは」と尋ねると、橋下氏は「吉村さんはまっすぐな人なので、解散は総理の専権事項だと会見で言ってる。僕だったら不平不満たらたら言う」と笑いながら話した。