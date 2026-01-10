²ò»¶&·ÝÇ½³¦°úÂà¤«¤é5Ç¯¡Äµ×¡¹TV½Ð±é¤ÇàÆÍÁ³¤Î·ëº§È¯É½á¸µ¿Íµ¤·Ý¿ÍàºÇ¿·»Ñá¤Ë¡Ö¾¾Èø¤µ¤ó¤¤¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¡ÖÉ½¾ð¤¬²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·´¿´î¤ÎÀ¼Â³¡¹
¡¡¥³¥ó¥Ó²ò»¶¡õ·ÝÇ½³¦°úÂàÈ¯É½¤«¤é5Ç¯¡Ä¡£ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤ÇÆÍÁ³·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µ¿Íµ¤·Ý¿Í¤Îà¥Æ¥ì¥Ó½Ð±éá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯12·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ªÇ¯Ëö6»þ´ÖSP¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)Æâ¤Î¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤á¤é¤ìÍÍ¡¹¤Ê¶¥µ»¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯²ð²è¡Ö±¿Æ°¿À·Ð°¤¤·Ý¿Í¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë¡×¤Î¾¾ÈøÍÛ²ð¤µ¤ó¡£¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ºòÇ¯11·î22Æü¤ËÆþÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾¾Èø¤µ¤ó¤ÎÆÍÁ³¤ÎÊó¹ð¤Ë¡ÖÉ½¾ð¤¬²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¾¾Èø¤µ¤ó¤¤¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¡Ö1Ç¯¤Ë1²ó¸µ¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë¤Î¾¾Èø¤µ¤ó¤¬¸«¤é¤ì¤ëÆü¤À¡¼‼¡×¡Ö¸µ¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë¾¾Èø¤µ¤ó1ÈÖ¹¥¤¡£·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¾¾Èø¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë²ÃÆ£Êâ¤È1999Ç¯¤Ë¡Ö¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë¡×¤ò·ëÀ®¡£21Ç¯¤Ë¤Ï²ò»¶¤È·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒOMATSURI¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¡¢²Æì¸©¤Ç¥Ð¡¼¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£