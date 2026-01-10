こっちのけんと、「はいよろこんで」一発ギャグ化に苦笑い「一応言うようにはしてる」
マルチクリエイター・こっちのけんと（29）が10日、都内で行われた漫画『コッチモフレンズ』（双葉社）発売記念イベント記者会見に登壇。代表曲「はいよろこんで」のタイトルの“一発ギャグ化”を明かした。
【写真】大盛りあがり！「はいよろこんで」を披露したこっちのけんと
事前にファンから募集した質問にユーモアたっぷりに答えた後、代表曲「はいよろこんで」の披露を司会からリクエストされると「よろこんで！」と笑顔で対応。思わず出た一言に「最近一発ギャグ化してるんだよな」とぽつりと漏らした。
イベント後の会見では、「テレビもそうですけど、プライベートでも向こうは意識してないかもしれないんですけど、お願いされたときに、脳内に『はいよろこんで』って出ちゃう」と告白。「一応言うようにしているんですよだけど向こうは求めてないときに、なんかはしゃいでるやつみたいになっちゃって」と苦笑いを見せていた。
本作は、こっちのけんとをモデルに、大人気イラストレーター・カナヘイ氏がキャラクターデザインを手がけた緑のタヌキ「コッチモ」と仲間達が繰り広げる、脱力癒やし系四コマ漫画。Xで連載された全50話に加え、書籍限定のエピソードも50話収録。これまで描かれていなかった、コッチモフレンズの出会いも明かされる。「どんな自分も受け入れる」をテーマに4匹のかわいらしいキャラたちが日常を送る。
【写真】大盛りあがり！「はいよろこんで」を披露したこっちのけんと
事前にファンから募集した質問にユーモアたっぷりに答えた後、代表曲「はいよろこんで」の披露を司会からリクエストされると「よろこんで！」と笑顔で対応。思わず出た一言に「最近一発ギャグ化してるんだよな」とぽつりと漏らした。
本作は、こっちのけんとをモデルに、大人気イラストレーター・カナヘイ氏がキャラクターデザインを手がけた緑のタヌキ「コッチモ」と仲間達が繰り広げる、脱力癒やし系四コマ漫画。Xで連載された全50話に加え、書籍限定のエピソードも50話収録。これまで描かれていなかった、コッチモフレンズの出会いも明かされる。「どんな自分も受け入れる」をテーマに4匹のかわいらしいキャラたちが日常を送る。