元ＡＫＢ４８の大家志津香が９日深夜放送の「スターの家計簿、見直します。」（フジテレビ系）に出演した。

大家は２０２４年に俳優の岩田玲と結婚。２人は、お金を別々に管理しており大家の家計簿は「ポーカー代２０万円、食費２０万円、交通費２０万円、貯金・積立１５万円、その他」。一方の岩田の家計簿は「食費３０万円、貯金・積立１５万円、娯楽２万円、その他」となっている。

注目は大家のポーカー代２０万円。ＭＣの「平成ノブシコブシ」吉村崇が「違法ですよね？」とボケると大家は「やめて下さい」と否定。続けて「日本アミューズメントポーカーって言って、お金を賭けないポーカー屋さんがある。コインゲームと同じようなチップもらって、それでトーナメントするみたいな」と説明した。

一方で海外の大会にも参加しており、昨年８月に韓国で開催された大会では「エントリー費が５万円。でも一番安い。メーンイベントになると（エントリー費が）１００万円ぐらい。それが一瞬でなくなる可能性もあるし、何億になる可能性もある。めちゃくちゃ楽しいゲーム」と熱弁。トーナメントが長期間に及ぶこともあり、海外への交通費と宿泊費が嵩むと説明した。

吉村が「ＭＡＸでいくら使ったんですか？」と質問。大家が「８０万円ぐらい」と答えると岩田は「えっ！？」と驚きの表情を浮かべた。



また夫婦の食費が併せて５０万円ということについても大家は「これは私が悪いんですけど自炊を全くしない。どちらも外食。私はＵｂｅｒＥａｔｓ、コンビニ。別々なので夫が何を食べているか知らない。夫が仕事に行ってる間に早めに夜ご飯を食べちゃって、ポーカーに行ったりとかする」と明かした。