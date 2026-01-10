ヤクルト・池山隆寛監督が１０日、埼玉・戸田市のヤクルト戸田球場で始まった新人合同自主トレを視察。明るい指揮官は大爆笑の訓示で新人の緊張をほぐした。

「おはようございます。かんどる！」と自ら突っ込みを入れながらあいさつすると、正面にいた城西大出身のドラフト２位ルーキー松川玲央に向かって「城西大学、箱根駅伝、大健闘ありがとうございました。松川選手の頑張りが後輩の誇りになっていきますので、皆さんの母校、皆さんの頑張りが誇りになっていきますので、どうぞ頑張ってください」と声をかけた。続けて「まだ環境の変化に慣れていないと思いますので焦らず、あわてず、明るく、元気に、笑顔で頑張ってください」と訓示。さらに柔道の有段者の帯に例えて「入団発表の時にしっかり帯を締めてきてくださいと言いましたけど、まだその帯は真っ白です。皆さんの頑張りで真っ黒に染めて１軍で頑張れるように、よろしくお願いします」と激励し、「ポイポイナイス！ありがとう」と声を張り上げて締めくくり。配信でポイントを投げてくれたリスナーに使う意味のギャル語まで駆使して、雰囲気を盛り上げていた。