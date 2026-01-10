お笑いコンビ「エバース」の佐々木隆史（33）と町田和樹（33）が9日配信のABEMA「しくじり先生 俺みたいになるな！！」（後10・00）にゲスト出演。町田が有名居酒屋チェーン店から“出禁”を受けていることが発覚した。

この日は「エバースの今後を考える」をテーマにトークを展開。その中で、町田の女性関係のしくじりとして、有名居酒屋チェーン店で起こした“出禁”事件が紹介された。

平成ノブシコブシ吉村崇は「ディープキスする場所なんてないのよ。全部見えてるんだよ。そんな空気にもならない」と指摘。

有名居酒屋チェーン店でなぜディープキスをする流れになったのか佐々木が語り始めた。町田が道を歩いていると、ファンの女性から話しかけられたという。そこで町田は「このあと何してんの？」という言葉から、有名居酒屋チェーン店に向かった。店内でディープキスをしていたら、店員から「そういう場所じゃないので」と注意を受けた。

その後も注意を受けながらもディープキスをやめなかったため、最終的に有名居酒屋チェーン店を出禁となったようだ。

スタジオから「なんでやめないの！？」とドン引き。町田は「まずあっちからね」と女性からキスを迫ってきたと証言。「“やめろ！”と言ったのに、罪が重いのはあっちっすよね。被害者ではありますね」と説明した。