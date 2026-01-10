「２０２５年度厩舎関係者表彰式」が１０日、中山、京都競馬場のウイナーズサークルで行われ、中山では優秀騎手賞とフェアプレー賞を受賞した戸崎圭太騎手（４５）＝美浦・田島、フェアプレー賞に選出された大野拓弥（３９）＝美浦・フリー、丸山元気騎手（３５）＝美浦・根本、菊沢一樹騎手（２８）＝美浦・フリー、京都では優秀障害騎手賞を受賞した小牧加矢太騎手（２９）＝栗東・フリー、障害騎手特別賞の草野太郎騎手（３６）＝美浦・フリー、フェアプレー賞に選出された池添謙一騎手（４６）＝栗東・フリー、藤岡佑介騎手（３９）＝栗東・フリー、松山弘平騎手（３５）＝栗東・フリー、西村淳也騎手（２６）＝栗東・フリーが出席した。

優秀騎手賞（全国第１位）＆フェアプレー賞を受賞した戸崎圭は「馬が頑張ってくれて、ファンの皆さまが応援してくれて、この賞を取れたと思っています。今年もこのような賞を取れるように頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。また、フェアプレー賞も数多くのジョッキーが取れるように、みんな気をつけて乗ってまいりますので、応援よろしくお願いします」とコメントした。

小牧加は「昨年は（高田）潤さんが成績良くて、偽物の優秀賞になってしまったので、今年は真の優秀賞を獲れるように頑張ります」と意気込んだ。昨年１２月に調教師試験に合格し、今年の２月末で鞭を置く藤岡佑は「毎年受賞できてうれしいです。ジョッキーとしてはあと８週で、いい形で終わることができるようにしたい」と残された時間を大切にすることを誓った。

表彰式後はファンが応援している騎手におめでとうと声をかけ、騎手と交流する姿も見受けられた。西村淳は花束を投げ入れるパフォーマンスをするなど、レース以外の場面でも詰めかけたファンを大いに楽しませていた。