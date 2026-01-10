東京都大田区のマンション一室で、住人で音響設備会社社長の河嶋明宏さん（４４）が刺殺された事件で、殺人容疑で逮捕された同社営業部長の山中正裕容疑者（４５）が逮捕前の任意の調べに、「社員に対する感謝の気持ちがないと感じ、意見を言いに行った」と説明していたことが捜査関係者への取材でわかった。

２人の間にトラブルは確認されておらず、警視庁は、山中容疑者が河嶋さんへの不満を一方的に募らせたとみている。

山中容疑者は７日午後６時４０分頃〜８日午前１１時半頃、同区大森北のマンション一室で、河嶋さんの首を刃物で突き刺すなどして殺害したとして、９日夜に逮捕された。「殺すつもりはなかった」と容疑を一部否認している。

捜査関係者によると、山中容疑者は任意段階の調べに「言葉遣いなど上司としての日頃の態度に不満があった。部屋を訪れて意見を伝えたら、もみ合いになった」などと話したという。

現場付近の防犯カメラには、山中容疑者が７日午後５時４０分頃にマンションに入り、河嶋さんが帰宅した約１時間後の同７時半頃に出て行く姿が映っていた。山中容疑者はこの日、体調不良を理由に欠勤していた。

２人は高校の同級生で、山中容疑者は河嶋さんに誘われ、約４年前に入社したという。２人を知る自営業の男性（４５）は「よく一緒に酒を飲んでいて仲が良かった。事件を知って本当に驚いた」と話した。

同庁は１０日、山中容疑者を同容疑で東京地検に送検した。