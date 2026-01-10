タレントで俳優の小田井涼平（54）が10日、東京・浅草で初のソロライブに向けたPRイベントを行った。2月1日に東京・新宿FACEで開催される単独公演に向けて、ゲスト出演する現役車夫ユニット「東京力車」から人力車の引っ張るコツを学び、浅草の街を巡った。

単独公演が開催される同月23日に55歳を迎える。「世間一般では5年で定年を迎えるけど、その前に車夫になって再就職先が見つかるとは思っていなかった」と笑い飛ばした。22年末にムード歌謡グループ「純烈」を卒業して以降、初めて本格的な歌唱活動。「今回のライブをきっかけにまた音楽もと思っています」と期待を込めた。

現役車夫である東京力車の3人から学んだ後、隅田川沿いで人力車を引っ張った。東京力車の田井裕一（33）から「身長が高いほど引っ張るのは不利です。お客さんが後ろに行きすぎないように前傾姿勢で腰を低くしてください」とアドバイスを受けた。すると小田井は「身長だけはほぼ大谷翔平なんで、お客さんは横に並んでもらったら疑似体験できるから」と呼びかけた。

ソロライブは昔の音楽番組をテーマにした。「ベストテンとか昔の番組をオマージュして、とにかく楽しいことをしたい」とした。