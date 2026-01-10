¡Ú ¶¶ËÜ°¦ ¡Û¼Ì¿¿½¸¤Ç¡ÖÍßË¾¤ò²òÊü¡×º£Ç¯¤Ï¡ÖËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤âÉÝ¤¬¤é¤º¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×ÊúÉé¸ì¤ë
配優・モデルの橋本愛さんが、写真集『 MOOD BOARD: 』の刊行を記念した取材会を行いました。
4¿Í¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤è¤ë¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹·Á¼°¤Ç¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î½Õ²Æ½©Åß¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ½¾ð¤ò¼ý¤á¤¿º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢àËÜÅö¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ÆË°¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ä¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Æ¤Î»£±Æ¤Ç¤Ïà¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥¹¥¤¥«³ä¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿áà°ìÈ¯¤ÇÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤Ü¤Û¤Ü¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë³ä¤ì¤¿¡£10¿Í¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬»Ø¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç³°¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡ªá¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£à¥¹¥¤¥«°ì¶Ì¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿Í¿ô¤ò½¸¤á¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£³¤ÊÕ¤Ç¤ä¤ì¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¤Íá¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¥¹¥¤¥«³ä¤ê¤Ë¤â»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åß¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ÁÔÂç¤ÊÀã·Ê¿§¤ÎÃæ¡¢ÇöÃå¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ïà¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´¨¤«¤Ã¤¿á¤È¡¢¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âàÀã¤Ë¿²Å¾¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ´¨¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÀã¤Ã¤Æ¡ÖÀã¤Î²¹¤«¤µ¡×¤¬¤¢¤ë¡£¿´¤Ï¥Ý¥«¥Ý¥«¤Ç¤·¤¿á¤È¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢àÀã¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£´¨¤¤¤Î¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Àã¤ÏËÜÅö¤ËåºÎï¤Ç¡¢ÌÜ¤«¤éÌþ¤µ¤ì¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÀã»³¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶Àã¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ëá¤È¡¢Àã¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡ÖºÇ¶áÅìµþ¤Ç¤âÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¡©¡×¤Èµ¼Ô¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢à¤½¤Î»þ¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¢¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÊÅìµþ¤Ë¡Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¸«¤Æ¡ÖÀË¤·¤¤¤³¤È¤·¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢²ù¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢1·î12Æü¤Ë30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÌä¤ï¤ìà30ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤«¡¢¥¬¥é¤Ã¤È²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êú¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¾¯¤·¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤«¤é¤ÏËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤âÉÝ¤¬¤é¤º¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤éá
à¡Êº£Ç¯¤Ï¡Ë¹¶¤á¤Þ¤¹¡ª...¹¶¤á¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¡£²òÊü¤·¤Þ¤¹¡ªá¤È¡¢¸µµ¤¤ËÀë¸À¡£¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤Ê¤Î¤«¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö¿ÍÀ¸½é¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶âÈ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æà¤º¤Ã¤È¡Ö¤ä¤á¤È¤±¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Æ¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤âÍßË¾¤ò²òÊü¤·¤¿¡¢Ì´¤¬³ð¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹á¤È¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
