オリックスの新人合同自主トレが10日、大阪・舞洲の球団施設でスタートした。

ドラフト1位・藤川敦也投手（18＝延岡学園）を筆頭に、新人10選手がキャッチボールをはじめランニングなどで調整。最速153キロのドラ1右腕は「やっと練習ができたのでうれしい。（ドラフト2位の）森くんとキャッチボールしたんですけど、どこまで（距離が）下がっても球が伸びてくる。自分も負けられないなと思います」と、刺激を受けた様子だ。一方、ドラフト2位・森陽樹投手（18＝大阪桐蔭）も「すごくきれいな真っすぐを投げていた。負けないように頑張ります」と、藤川の球に感化された。

プロとしてのスタートラインに立ち、藤川は「ストレートは自分が武器にしていきたいところですけど、変化球をしっかり操れるようになれば、頭一つ抜け出せるかなと思うので頑張っていきたい」と、早期アピールを見据えた。森陽も「一番は誰よりも長く最後まで活躍して、息の長い選手になることが目標」と、決意を示していた。

▼ドラフト3位・佐藤龍月投手（18＝健大高崎）「ずっとオリックスの背番号を付けて練習することが楽しみでもあったんで、やっとここまで来られたなって感じです。1年目で1軍初勝利を目指して頑張りたい」