元グラドル・藤乃あおいさん死去 27歳、早すぎる別れを惜しむ声続々「あなたは石川県の誇り」「胸が締め付けられる想い」
元グラビアアイドルの藤乃あおいさん（27）が5日、亡くなった。公式Xが9日に更新され、親族が発表。この投稿に、多くの人たちから早すぎる別れを惜しむ声が届いている。
【写真あり】泣ける…亡くなる5日前に発表した、元グラドル・藤乃あおいさん引退報告全文と近影
藤乃さんは、1998年9月29日生まれ、石川県出身。2020年7月に「加賀屋百万石バスト」のキャッチコピーでデビューした。しかし23年4月に希少がんである「副咽頭間隙腫瘍」を公表し、治療に専念。その後、24年8月に活動を再開していたが、25年内をもって引退。9日、Xに「ご報告 藤乃あおいは闘病生活を送っていましたが、1月5日に天明を全うしました。生前の際は皆様に本当にお世話になりました。有難う御座いました。(藤乃あおいの母より)」（原文ママ）と公表していた。
この投稿に、グラビアアイドルの倉持由香は「いつも素敵な笑顔の作品を見せてくださりありがとうございました。心よりご冥福をお祈りいたします」と追悼。このほかにもグラドル仲間や、グラビアに登場したことがある週刊誌などが、哀悼の意を示した。
また、ファンからも「闘病大変お疲れ様でした。これからはどうぞ安らかにお休みください あなたは石川県の誇りです」「年末も押しせまってた時インスタにグラビア写真をたくさん投稿してXに たまには思い出してねと大晦日の引退挨拶、彼女が全てを悟って行動されたんだと思うと胸が締め付けられる想いで悲しみに堪えません、あおいちゃんは永遠のグラビアアイドルだよ ありがとう!! 合掌」など、早すぎる死を惜しむ声が10日午後1時30分現在、2000件以上寄せられている。
