タレントの松田ゆう姫（38）が、10日までに更新された大島由香里のYouTubeチャンネルに出演。SNSでの“失敗談”を上げた。

SNSの話題になり、Xのアカウントは持っている大島が「Xは見てるだけ。リプライに耐えられないから」と理由を語り、「あとはお酒を飲んだ投稿がマジで怖すぎる」と加えた。

「確かに」と応じた松田は「私自身は、恥ずかしいことしちゃう」と告白し、「哲学語っちゃう。一番恥ずかしい」と苦笑いして、大島も「ハズッ」と笑った。

松田が覚えているのは、「酔っちゃって『幸せとは』みたいな」と過去の投稿を振り返ると、2人で「ハズッ」「だっさー」と大笑い。「朝、36likeぐらいの…36人ぐらいが」と、若干“いいね”が付く程度だったという。

「消さないの？」と聞かれた松田は「消す」と即答。「いいねは逆に辛いって。誰もリポストしてない状態。コメントもリポストもついてない36のlikeは逆に辛い」と苦笑いするしかなかった。

大島は「ケンカ売るとかよりも若干恥ずかしいところあるね」と笑い、松田は「多分、人と話して影響を受けた、その帰り道で考え込んじゃって」と原因を振り返っていた。