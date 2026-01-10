大塚剛央、HANAメンバーの推しキャラになり恐縮 「我らが明浦路」と呼ばれ照れ笑い
声優の春瀬なつみ、大塚剛央が10日、東京ミッドタウンにある屋外アイススケートリンク「Yunth MIDTOWN ICE RINK」で行われた1月24日より第2期が放送されるテレビアニメ『メダリスト』（テレビ朝日系 毎週土曜 深1：30）アイススケートリンクイベントに参加した。
【写真】艶やかな演技を披露した鈴木明子
春瀬は結束いのり役を、大塚は明浦路司役を担当する。イベントには、『メダリスト』第2期のオープニング主題歌「Cold Night」を担当するHANAのCHIKA、MAHINA、KOHARUも参加。事前特番にも出演する。その際のエピソードも披露され、HANAのメンバーは“推し”についてトークしたそう。KOHARUは「それぞれ推しキャラがありまして。『我らが明浦路』という」と熱弁したという。その話は大塚の耳にも届いたそうで「HANAの皆さんは明浦路呼びが多い、と」と本編とは違った呼ばれ方に照れ笑いを浮かべていた。
本作は、つるまいかだ氏による漫画が原作で、2020年より『アフタヌーン』で連載中。「次にくるマンガ大賞2022」にてコミックス部門1位の受賞をはじめ、第68回（2022年度）「小学館漫画賞」一般向け部門、漫画のキャラクターを讃える漫画アワード「マガデミー賞2022」主演女優賞を主人公の結束いのりが受賞するなど、著者デビュー作にして数々の賞を受賞している話題作となっている。テレビアニメ第1期が25年1月〜3月にかけて放送。第2期はテレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠ほかにて放送される。
スケートリンクでのイベントで『メダリスト』第1期最終回で話題となった主人公・いのりの演じたプログラムが、プロフィギュアスケーターの鈴木明子によってスペシャルバージョンで披露した。
