ナショナルズは26歳のラオを放出

ナショナルズは9日（日本時間10日）、26歳のサウリン・ラオ投手を放出したと発表した。ラオはカブス地元放送局「マーキースポーツ・ネットワーク」の元スペイン語実況を務めたマイク・ロドリゲス記者が先月、日本ハムと2年契約に合意したと伝えていた。

この日、球団広報のX（旧ツイッター）は「日本でプレーする機会を求めるため」とリリースすることを発表した。ロドリゲス記者は昨年12月18日（同19日）に「私の情報筋によると、ドミニカ共和国出身の卓越した右腕、サウリン・ラオが日本ハムと2年契約で合意した」と伝えていた。

ラオは2015年の国際アマチュアFAでドジャースに入団。当時は内野手としてプレーしていた。2023年から投手に転向。翌2024年には3Aに昇格し、マイナーでは通算99登板、20先発して防御率3.46、奪三振率9.84をマーク。昨年はマリナーズとナショナルズでプレーし、待望のメジャーデビューを果たした。8登板で1勝0敗、防御率4.91だった。

最速は95.8マイル（約154.2キロ）。同記者によると契約内容は2年目が球団オプション。「総額は300万ドル（約4億5000万円）を超える見込み」だという。（Full-Count編集部）