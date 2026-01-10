BUDDiiSもーりー＆小川史記、頭ポンポン・ハグ・あご乗せ…連続密着にファン悶絶【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】BUDDiiSのMORRIE（もーりー／森英寿）と小川史記（FUMINORI）が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催の「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】人気アイドル、ランウェイで熱いハグ
2人はレッドとアイボリーで合わせたコーディネートで登場。もーりーが小川の手に顎を乗せたり、小川がもーりーの頭をポンポンしたり、2人でハグをしたりして観客を沸かせた。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
◆もーりー＆小川史記、次々に観客沸かす
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
