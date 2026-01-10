日向亘、デニムコーデで爽やかランウェイ “ギャップ”に歓声【TGCしずおか2026】
【モデルプレス＝2026/01/10】俳優の日向亘が10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催された「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGCしずおか2026」）に出演した。
【写真】21歳ライダー俳優、ギャップで会場魅了
日向は、黒のトップスにデニムのセットアップを合わせたコーディネートで登場。首元にあしらわれた赤のビーズネックレスがアクセントとなり、シンプルながらも存在感のあるスタイリングを披露した。
ランウェイトップではポケットに手を入れ、爽やかな表情で会場を見渡した日向。クールなコーディネートとのギャップを感じさせる表情で、会場を大きく沸かせた。
「TGCしずおか2026」のテーマは、ともに輝かせる、新たな物語のはじまりという意味が込められた「Shining New Chapter」。池田エライザ、池田美優、ゆうちゃみらが出演し、ACEesの作間龍斗、深田竜生、INIの佐野雄大らアイドルもランウェイを彩るほか、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、BUDDiiSらはライブパフォーマンスも披露。MCはハリー杉山と竹内由恵アナウンサーが務める。（modelpress編集部）
◆日向亘、クールコーデ×爽やか笑顔でギャップ見せ
◆「TGCしずおか」テーマは「Shining New Chapter」
