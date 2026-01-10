ご飯を食べるところを飼い主さんに見てほしい猫ちゃんが可愛いと話題になっています。動画には「全てが可愛すぎます♡」「こんな子いたらメロメロになりますね」等のコメントが寄せられ6万回以上再生されているようです。

【動画：飼い主さんのことを『呼びに来た三毛猫』→ついて行くと……悶絶必至の光景】

呼びに来るちょこちゃん

TikTokアカウント「ちょこらんチャンネル」に投稿されたのは、三毛猫のちょこちゃんのある日の様子です。動画の冒頭、ちょこちゃんは飼い主さんを呼びに来たようです。

飼い主さんに一緒に来てほしそうなちょこちゃん。ちょこちゃんのお願いは、どうやら自分がご飯を食べるところを見ていてほしいことのようです。

ご飯食べるの見てて！

飼い主さんが「見とこうか？」と声をかけると、ちょこちゃんは「こっちに来て」というようにご飯の前に歩いて行ったそう。

飼い主さんと一緒にご飯の前に行くと、ちょこちゃんは「見ててね！」というように鳴いてからごはんを食べ始めたといいます。飼い主さんが見守る中、安心してご飯を食べるちょこちゃんでした。

飼い主さんがいない時は？

コメントでは「留守中の場合はどうしてますか？」等の質問も寄せられていたようですが、子供達がいる間は食べないものの、皆が留守の間はひとりでご飯を食べてくれるそう。

飼い主さんがいない時も、安心できる環境ではご飯を食べてくれるようですね。甘えん坊のちょこちゃんが可愛い投稿のご紹介でした。

ご紹介した投稿は6万回以上再生され「全てが可愛すぎます♡」「とってもとっても甘えん坊さん」「こんな子いたらメロメロになりますね」等のコメントが寄せられ、甘えん坊のちょこちゃんに思わずきゅんとしたとの声が多く寄せられていたようでした。

TikTokアカウント「ちょこらんチャンネル」では、今回ご紹介したちょこちゃんや同居猫のらんらんくんの姿が投稿されています。2匹のほのぼのとした日常のワンシーンに癒されると話題です。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ちょこらんチャンネル」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。