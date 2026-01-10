女優ジュリア・ロバーツ（58）は「プリティ・ウーマン」が今作られても、出演することはないだろうと語った。1990年公開の同ロマンチックコメディで、売春婦のヴィヴィアン役を演じたジュリアだが、当時とは価値観が大きく変わってしまっているため、あのような作品に出演することは「無理」だと話している。



【写真】激レア 3人の子供たちと家族ショット

ジュリアはデッドラインにこう話す。「それは無理でしょうね。何年も世界の重さを抱え込んできてしまったから、ああいう映画に軽く出るなんでできないじゃない？」「ネガティブな意味でなく、これまでの道のりで学んできたことを考えるとね。ある意味、あんなに無垢な人を演じるのは不可能でしょうね」「売春婦のことをそんな風に言うのは面白いけど、彼女には純粋なところがあった。まぁ、若さってことかしら」



そして、俳優リチャード・ギア演じる裕福な実業家と恋に落ちるシンデレラストーリーに対する考え方への違いも今なら理解できるとして、「長い年月と文化の変化が重なると、どうしてもいろいろ変わってしまうもの」「20代や30代、40代の出演映画や役を今になって振り返ってみると、『どうしたらこんなことが言ったりやれたりできたの？』って思うことがある」「結局、アーティストとして、アートを愛する人として、本を読み、劇場に通う私たちが選んでいくのは、こういう道なんだと思う。時代も、人も、そして思想も移り変わっていくから」と続けた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）