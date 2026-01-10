プロフィギュアスケーターの鈴木明子（40）が10日、東京ミッドタウンのスケートリンクでテレビ朝日系アニメ「メダリスト」（24日開始、土曜深夜1時30分）アイススケートリンクイベントに出席した。

フィギュアスケートが題材の人気アニメで、鈴木はフィギュアスケートのシーンで振り付けとモーションキャプチャーを担当。「スケーターそれぞれ個性があって、滑っているとスケートの個性も性格も出るので、滑るときにスケーターになりきって演じていた」と語り、「圧倒的に勝ってきたわけじゃないから、天才肌のキャラクターを入れるのは大変だった」と明かした。

この日は高層ビルに囲まれた都内最大級の屋外スケートリンクで、主人公の結束いのりが劇中で滑ったプログラムを実際に披露。「描き方もいのりちゃんの過去を振り返るような感じだったので、感情を入れながら、スケートに出合えた喜びや頑張る気持ちを表現しました」と、美しい演技で会場を魅了した。

ともに登場した7人組ガールズグループ「HANA」のCHIKA（21）から「初めて生の演技を見させてもらってうるうるした」と感動を伝えられると、「いつか滑りながら踊りましょうね」と氷上でのコラボを約束した。